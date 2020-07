Sacchi: “Questa Juve non ha un calcio da Champions. L’Atalanta invece…”

Sacchi: “Questa Juve non ha un calcio da Champions. L’Atalanta invece…” In Italia ai bianconeri bastano le invenzioni dei singoli, ma in Europa serve il collettivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Luglio 2020.

Sacchi: “Questa Juve non ha un calcio da Champions. L’Atalanta invece…”

In Italia ai bianconeri bastano le invenzioni dei singoli, ma in Europa serve il collettivo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA