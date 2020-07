Al Crotone il big match per la A col Pordenone. Ok Spezia e Salernitana

martedì 14 Luglio 2020.

Al Crotone il big match per la A col Pordenone. Ok Spezia e Salernitana

La 34ª giornata si era aperta con il 2-1 del Cosenza che inguaia il Perugia. Pareggia il Frosinone con la Juve Stabia. Vittorie importanti per la salvezza di Ascoli e Trapani



