Andrea Correggia, candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle: “Crotone Città dello Sport”

Andrea Correggia, candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle: “Crotone CittĂ dello Sport”

La nota di Andrea Correggia

candidato a Sindaco del

MoVimento 5 Stelle Crotone

Crotone,

martedì 14 Luglio 2020.

Andrea Correggia, candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle, nel

portare avanti il disegno di rinnovamento culturale della cittĂ ,

affronta la tematica dello sport come veicolo di crescita culturale,

di inclusione, di sviluppo economico, di intervento pubblico e

partecipazione delle associazioni alla realizzazione e alla promozione

dello sport nella cittĂ di Crotone.

Correggia afferma: “Lo sport ha innanzitutto un fine educativo, insegna le regole e il rispetto degli altri, soprattutto ai piĂą giovani. L’attivitĂ

fisica ha rappresentato uno dei cardini sui quali si è costituita

l’antica civiltà dei greci, come più volte hanno testimoniato gli

storici e i filosofi del tempo. Per questo

va portato nelle scuole, facendo conoscere ai ragazzi anche gli sport

minori (meno conosciuti) e spiegando il valore dello sport, invitando i

ragazzi a praticare ogni tipo di attivitĂ sportiva. In questa

prospettiva, lo sport può costituire uno strumento di espressione dei

talenti ma anche di riscatto sociale, creando opportunitĂ di crescita e

di emancipazione da disagi sociali“.

Lo sport è inclusione

sociale per cui è importante che l’Ente Comune senta la responsabilitĂ

di garantire attraverso lo sport la tutela della disabilità , creando progetti con le associazioni per promuovere l’aggregazione attraverso la pratica sportiva. La politica deve essere ispirata al fine etico di accompagnare la crescita di ciascun individuo, non lasciando nessuno indietro.

Lo sport è anche rigenerazione urbana

in quanto, al di lĂ degli impianti sportivi, si possono creare degli

spazi verdi che siano fruibili dagli amanti della vita all’aria aperta,

con attrezzature per la ginnastica a corpo libero e piste ciclabili che

attraversano la città in un unico disegno, in armonia con l’ambiente e

per una sana cultura dello sport anche come attenzione alla

propria salute e sviluppo della socialitĂ e delle relazioni con gli

altri. Tutto ciò a beneficio del decoro urbano e per una nuova cultura

del bello che ci faccia apprezzare maggiormente la cittĂ in cui viviamo.

Con

lo sport si crea lavoro. Basti pensare all’indotto che si crea intorno

agli eventi sportivi, che può fungere da volano per la crescita

culturale ed economica di una cittĂ che ha da sempre espresso atleti e

campioni di primissimo piano, di livello nazionale ed internazionale.

Per

quanto concerne in particolare la gestione degli impianti sportivi,

Andrea Correggia, giĂ componente della Commissione Sport nella

precedente Consiliatura, va oltre l’idea dell’affidamento mediante bando

alle associazioni sportive della gestione degli impianti, nella

consapevolezza che tali associazioni difficilmente possono garantire la

complessa gestione dei beni afferenti gli impianti, la programmazione

degli interventi di manutenzione degli impianti stessi e

l’organizzazione dei grandi eventi sportivi. La proposta del Candidato Correggia è quindi la creazione di un organismo pubblico, come una Fondazione dello Sport,

costituita dal Comune e dalle associazioni che vogliano farne parte, in

modo da fare rete tra soggetto pubblico e associazioni competenti del

settore. Un Ente che promuova lo sport in cittĂ e si occupi degli eventi

sportivi, anche facendo ricorso alle sponsorizzazioni, oltre che a

fondi e finanziamenti pubblici, ma proteso comunque al superiore fine

pubblico della garanzia della libertĂ di esercizio dello sport.

Andrea Correggia conclude: “Invito

la cittadinanza tutta e le associazioni a partecipare attivamente alla

scrittura del programma per lo sport del Movimento 5 Stelle,

partecipando ai prossimi eventi o contattandomi direttamente, tramite i

canali social. Il contributo di ognuno consentirĂ di creare una rete di

conoscenze e competenze e soprattutto di condivisione del futuro che

vogliamo dare a questa cittĂ “.

