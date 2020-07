Conte: “All’Inter il progetto è di tre anni, ma se non sono contenti…”. E su Eriksen…

Conte: “All’Inter il progetto è di tre anni, ma se non sono contenti…”. E su Eriksen… Il tecnico torna sulle dichiarazioni del dopo-Verona: “La strada è lunga, ma non voglio neppure essere di troppo se non sono soddisfatti. Con il Toro partita dominata, ma a ogni episodio veniamo puniti. Eriksen? Non è più in Inghilterra, […]

La Redazione24

,

martedì 14 Luglio 2020.

Conte: “All’Inter il progetto è di tre anni, ma se non sono contenti…”. E su Eriksen…

Il tecnico torna sulle dichiarazioni del dopo-Verona: “La strada è lunga, ma non voglio neppure essere di troppo se non sono soddisfatti. Con il Toro partita dominata, ma a ogni episodio veniamo puniti. Eriksen? Non è più in Inghilterra, qui si pretende tanto”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA