E’ in libreria il libro di Nicola Iozzo: “Filogaso nel secolo breve “

Frammenti di Storia locale

storia non è solo quella che si legge

sui libri ma soprattutto quella

raccontata dai protagonisti e dai testimoni oculari degli eventi. E’ quanto ha

tentato di fare nel libro , ”Filogaso Nel Secolo Breve ( Frammenti Di Storia

Locale) “ edito da Libritalia ( Via Milite Ignoto 45 Vibo Valentia) l’autore Nicola

Iozzo, ricostruendo alcuni episodi significativi e culturalmente interessanti

accaduti nel secolo scorso nel suo paese.

libro racconta, infatti, le due guerre mondiali

attraverso le toccanti testimonianze, foto e lettere, dalla grafia e

sintassi incerte, dei soldati “ filogasesi”, ragazzi costretti a lasciare i

loro affetti , i loro amori , il loro lavoro soprattutto nei campi, per andare

a combattere sui vari fronti in terre lontane contro altri giovani come loro senza

una ragione a loro plausibile. Contestualmente descrive la prima realizzazione

del monumento ai caduti avvenuta su

Piazza del Popolo, la principale piazza del paese per centralitĂ ed importanza,

dove prima erano state costruite le baracche per i senzatetto del terremoto del

1905. e le successive demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni fatte nel tempo da molti amministratori. Quella

di intervenire sul monumento è stata quasi una costante, spesso senza motivo,

di molti sindaci.

sofferma poi su un episodio che ha lasciato un brutto ed indelebile ricordo sulle famiglie di molti cittadini durante

il fascismo per le conseguenze subite in seguito alla rivolta nel 1935 contro

le leggi fasciste e le malversazioni subite dai vari podestà dell’epoca

sfociata nell’incendio del municipio. Ventuno, tra cui due donne, furono i

rivoltosi processati ed arrestati .Il ritrovamento avvenuto rispettivamente nel 1940 e nel 1950 di antiche

monete romane risalenti ad un periodo

storico datato dal III secolo al I secolo a.C esposte nella sezione numismatica del Museo

di Reggio Calabria e di un “Dolium” in una zona ricca di reperti storici permette di avvalorare la tesi di chi

ritiene che Filogaso abbia origini molte antiche e che fu nei secoli

luogo di importanti avvenimenti storici. Sono interessanti non solo i fatti

raccontati, ma soprattutto i protagonisti dei molti episodi, alcuni dei quali ancora

in vita. Il loro vissuto, i loro sacrifici, la loro storia personale di

vita sono parte integrante di quegli avvenimenti

impressi indelebilmente nella loro mente. Un ruolo importante hanno svolto anche le

famiglie nobiliari ( Murmura, Romei, Teti, Cordopatri) e quelle piĂą in vista ed

emergenti (Condello) che si contendevano la supremazia politica, economica e

culturale del paese ricoprendo le massime cariche istituzionali e politiche .(

podestĂ e segretari politici del Fascismo)

dalla descrizione degli episodi e

soprattutto dall’epilogo al libro il coinvolgimento emotivo, la passione, la

ricerca documentale accurata, le testimonianze e l’impegno profusi dell’autore.

