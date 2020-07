Guardiola: “City in Champions, ora tutti zitti”. Ma Mou e Klopp non ci stanno

martedì 14 Luglio 2020.

Guardiola: “City in Champions, ora tutti zitti”. Ma Mou e Klopp non ci stanno

Pep si scaglia contro chi ha accusato il suo club. Il tecnico del Liverpool: “Non un bel giorno per il calcio”. E José: “Una decisione vergognosa”



