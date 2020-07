Handanovic, che papera! Perde il pallone e Belotti non perdona

martedì 14 Luglio 2020.

Handanovic, che papera! Perde il pallone e Belotti non perdona

Il Torino passa in vantaggio in casa dell’Inter per gentile concessione del portiere nerazzurro Samir Handanovic, che perde il pallone sull’innocuo angolo di Verdi e permette a Belotti di segnare a porta vuota



