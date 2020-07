Il Governo stanzia fondi ai “centri estivi”, ecco i comuni del crotonese che hanno ricevuto i fondi

Lo rende noto Cataldo Nigro-Presidente Anteas Calabria e Componente Alleanza Contro la PovertĂ

Crotone,

martedì 14 Luglio 2020.

Comuni sotto elencati hanno ricevuto i fondi a fianco di ognuno

indicati in quanto destinatari del progetto “Centri Estivi” volto a

contrastare la povertĂ educativa ed implementare le opportunitĂ

educative e culturali in favore dei bambini ed adolescenti dell’età 3/14

anni,per la stagione estiva in corso e fino a Settembre 2020.

importi nascono dal piano di riparto nazionale firmato dal Ministro per

le pari OpportunitĂ e della Famiglia – Elena Bonetti.

Comune di Belvedere Spinello Euro 7.044.97; Carfizzi Euro 880.62, Castelsilano Euro 2.413,55, Cirò Euro 8.186.51, Cirò Marina Euro 54.435.43, Crotone Euro 225.797.77,Crucoli Euro 9.849,91,

Cutro Euro 33.920.22, Isola Capo Rizzuto Euro 76.385.73, Melissa 12.263.46, Mesoraca Euro 24.722.62, Pallagorio Euro 2.348.32,Santa Severina Euro 7.110,20, Savelli Euro.2.152,63, Strongoli Euro 22.863,53,Verzino 4,827,11.

