Juve, sale alla ribalta Bertola. Fiducia confermata a Paratici. Un d.g.? Non adesso

Juve, sale alla ribalta Bertola. Fiducia confermata a Paratici. Un d.g.? Non adesso Il manager bianconero, da 15 anni nel club, nominato in via temporanea Chief financial officer continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Luglio 2020.

Juve, sale alla ribalta Bertola. Fiducia confermata a Paratici. Un d.g.? Non adesso

Il manager bianconero, da 15 anni nel club, nominato in via temporanea Chief financial officer



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA