martedì 14 Luglio 2020.

Klopp: “City in Champions? Non una bella giornata per il calcio”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp commenta la sentenza del Cas che ha tolto la squalifica dalle competizioni europee al club allenato da Guardiola.



