Non basta la rimonta: Juve fermata. In semifinale Carrarese, Bari, Reggio Audace e Novara

Non basta la rimonta: Juve fermata. In semifinale Carrarese, Bari, Reggio Audace e Novara Da 0-2 a 2-2 per gli Under 23 bianconeri, ma è inutile a Carrara. Colpo Novara a Carpi, Potenza e Ternana salutano pareggiando in trasferta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Luglio 2020.

Non basta la rimonta: Juve fermata. In semifinale Carrarese, Bari, Reggio Audace e Novara

Da 0-2 a 2-2 per gli Under 23 bianconeri, ma è inutile a Carrara. Colpo Novara a Carpi, Potenza e Ternana salutano pareggiando in trasferta



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA