La Redazione24

,

martedì 14 Luglio 2020.

Paura per Muriel: caduta e ricovero per trauma cranico

Disavventura per l’attaccante colombiano: a seguito di una caduta, ha rimediato un trauma cranico con ferita lacero-contusa



