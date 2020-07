POLITECNICO DI MILANO – CONCORSO (scad. 13 agosto 2020)

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, per l’area amministrativa gestionale del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (20E07390) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 14 Luglio 2020.

