Torneo estivo “Scacchi e mare” al Lido Kursaal di Crotone, chiusura iscrizioni domenica 19 luglio

La partecipazione al torneo è aperta a tutti: giocatori tesserati FSI e non tesserati

La Redazione

Crotone,

martedì 14 Luglio 2020.

Chiusura iscrizione: domenica 19 luglio ore 9:30

Tempo di riflessione: 20 minuti

Abbinamento: a discrezione dell’arbitro in base al numero dei partecipati.

Quota di Iscrizione: € 10,00;

Informazioni e preiscrizioni:

Francesco Palmieri – Cell. 329.056.3416 – Email: info@frapal.it

Ezio Scerra – Cell. 347.474.4232 – Email: poloscacchikr@email.it

Preiscrizioni su Vesus.org: http://vesus.org/tournaments/scacchi-e-mare-a-crotone/

Premi

Squadra Assoluto Under 18

1° classificato: Coppa Coppa Coppa

2° classificato: Medaglia Medaglia Medaglia

3° classificato: Medaglia Medaglia Medaglia

I premi individuali non sono cumulabili

Regolamento:

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 15 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito per la sessione

di gioco perderà la partita. È possibile saltare fino a due turni anche non consecutivi, alla terza assenza/ritardo il

giocatore verrà eliminato dal torneo.

Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento Internazionale della F.I.D.E.

e dei Regolamenti Tecnici della F.S.I. vigenti alla data di inizio della manifestazione.

L’iscrizione al torneo implica l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente bando.

L’organizzazione, si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito

della manifestazione.

Saranno rispettate le norme generali di prevenzione del contagio attualmente in vigore emanate dalle AutoritÃ

Competenti: distanziamento fisico, igiene delle mani e delle superfici, utilizzo di mascherine. In particolare:

▪ i giocatori dovranno arrivare in sede di gioco muniti di proprie mascherine;

▪ tutte le famiglie che accedono alla sede di gioco dovranno rilasciare una autodichiarazione (su modulo

rilasciato dall’organizzazione all’atto dell’iscrizione), attestante l’assenza di rischi di contagio per gli altri;

▪ i giocatori devono spostarsi il minimo indispensabile dalla postazione di gioco e non possono fermarsi ad

osservare le altre partite, ma lasciare immediatamente l’area di gioco al termine del proprio turno;

▪ all’ingresso sarà disponibile un dispenser con gel igienizzante per la sanificazione delle mani e sarà effettuata

la misurazione della temperatura corporea;

▪ il materiale di gioco (scacchiera, pezzi e orologi) saranno sanificati prima dell’inizio di ogni turno di gioco.

Comportamento da tenere nelle varie fasi dell’attività sportiva:

▪ è vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a fine partita;

▪ bisogna garantire la distanza di almeno 1 metro tra i giocatori;

▪ i giocatori in attesa di prendere posto alla scacchiera dovranno sostare fuori dall’area di gioco assicurando la

distanza interpersonale di almeno 1,5 m, sempre muniti di mascherina.

