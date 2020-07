Cellino e la rapina sventata: “Li ho presi a calci, ma ora sembro un pugile”

mercoledì 15 Luglio 2020.

Cellino e la rapina sventata: “Li ho presi a calci, ma ora sembro un pugile”

Il presidente del Brescia non sarà in tribuna per la sfida con l’Atalanta: “Ho il naso gonfio e fa male.Ero così arrabbiato che sono andato via senza fare denuncia”



