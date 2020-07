Concluso il primo ciclo dell’indirizzo Cambridge IGCSE al Liceo Classico Pitagora

A renderlo noto è la Prof.ssa Vita Ventrella, Dirigente Scolastico

La Redazione

Crotone,

mercoledì 15 Luglio 2020.

Si è concluso con la V F dell’anno scolastico 2019 /2020 il primo quinquennio di indirizzo Cambridge IGCSE, avviato nella nostra scuola nel settembre 2015. In questo percorso gli studenti, oltre a seguire il curriculum previsto per il Liceo Classico tradizionale, hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni in Lingua Inglese per il potenziamento di tre discipline: Inglese, Latino e Matematica, con la compresenza della docente madrelingua Sara Lawton Hurst che li ha seguiti amorevolmente per tutti e cinque gli anni.

L’esperienza del corso Cambridge ha dato

modo agli studenti di compiere annualmente dei

viaggi studio in Inghilterra che hanno potenziato la conoscenza della

lingua portandoli al conseguimento delle

certificazioni Cambridge English First , IGCSE LATIN e IGCSE MATHEMATICS e

infine ha permesso loro di arrivare

all’esame di Stato con i complimenti della commissione per la “fluency”

nella lingua inglese.

L’anno in corso è stato sicuramente più impegnativo degli altri ; la pandemia ha

tolto, a loro come a tutti, la possibilitĂ di concludere in presenza la

permanenza nella loro scuola, ma bisogna

riconoscere che gli studenti della V F

non si sono persi d’animo e, con originalità e inventiva, hanno saputo

approfittare della piattaforma online con la quale hanno seguito la didattica a

distanza per organizzare la loro festa dei cento giorni virtuale

invitando anche i prof e dimostrando di saper cogliere come un’opportunità di

crescita la sfida offerta da una situazione difficile e inconsueta . Una

maturitĂ altrettanto inconsueta poi, con guanti e mascherina e a debita

distanza gli uni dagli altri ci ha impedito di salutarci e abbracciarci ma non

ci impedisce di augurare loro un meraviglioso inizio per il nuovo viaggio che

li aspetta, quello della vita , un viaggio che affronteranno con il bagaglio

pieno di esperienze e di competenze che il Pitagora ha fornito loro.

Well done ragazzi e semper ad maiora !

