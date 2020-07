Super Pasalic! Tra i migliori croati in Serie A: ecco il primo tris in nerazzurro

Super Pasalic! Tra i migliori croati in Serie A: ecco il primo tris in nerazzurro Il centrocampista grande protagonista nel 6-2 dell’Atalanta sul Brescia: in gol al 2’, al 55’ e al 58’. Riviviamo, attraverso gli scatti più significativi le sue reti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 15 Luglio 2020.

Super Pasalic! Tra i migliori croati in Serie A: ecco il primo tris in nerazzurro

Il centrocampista grande protagonista nel 6-2 dell’Atalanta sul Brescia: in gol al 2’, al 55’ e al 58’. Riviviamo, attraverso gli scatti più significativi le sue reti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA