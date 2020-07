WWF Crotone: Rinvenuti tre nidi di tartaruga Caretta caretta in soli due giorni in piena Area Marina Protetta Caporizzuto

Segnalati da alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 15 Luglio 2020.

Ieri 14 luglio in piena AMP, in pochi chilometri di spiaggia tre tartarughe Caretta caretta hanno deposto le uova, in due casi i nidi sono stati segnalati da alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia, grazie all’intervento della rete WWF Calabria ben coordinata dal dottor Silvio Cimbalo e dalla dottoressa Jasmine De Marco, i nidi sono stati messi in sicurezza. Diversamente il terzo nido , anch’esso a poca distanza, è stato rinvenuto completamente inondato, e molte uova si disperdevano in mare. Le restanti uova, una ventina in tutto e probabilmente manipolate, risultavano totalmente o parzialmente rotte. Importante la collaborazione con Salvatore Urso di Caretta Calabria Conservation per la pronta segnalazione e la disponibilità . Rimane la sorpresa di avere tre deposizioni in due giorni a pochi chilometri di distanza uno dall’altro.  Ringraziamo tutti coloro continuano a segnalarci impronte vedi foto 1 o tartarughe in fase di deposizione, in quest’ultimo caso non avvicinarsi in nessun caso ed evitare in tutti i casi utilizzare il flash dei telefonini , se disturbate potrebbero scappare. In questo momento difficile per l’Area Marina Protetta il WWF Crotone oltre ad occuparsi dei nidi, continua la gestione gratuita del C.R.T.M. di Capo Rizzuto, dove da pochi giorni sono ospedalizzati  due giovani esemplari di tartaruga.

