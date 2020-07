Coronavirus, nuovi casi in aumento in Italia. Positivo Matteo Aicardi: Ã¨ ricoverato in ospedale

Coronavirus, nuovi casi in aumento in Italia. Positivo Matteo Aicardi: è ricoverato in ospedale

Coronavirus, nuovi casi in aumento in Italia. Positivo Matteo Aicardi: è ricoverato in ospedale Sono 230 i nuovi positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Italia; i decessi, invece, hanno superato quota 35mila. Nuovo record di contagi in Usa e India continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 16 Luglio 2020.

