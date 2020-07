Da 0-2 a 3-3: Sassuolo-Juve è come un thriller!

La Redazione24

,

giovedì 16 Luglio 2020.

Da 0-2 a 3-3: Sassuolo-Juve è come un thriller!

Partita incredibile al Mapei Stadium: la Juve va in vantaggio con Danilo e raddoppia con Higuain nel primo quarto d’ora, ma tra primo e secondo tempo si scatena il Sassuolo, a segno con Djuricic, Berardi e Caputo. Al 64′ il pari finale di Alex Sandro, che salva Sarri da un’altra sconfitta in rimonta, dopo quella subita una settimana fa contro il Milan



