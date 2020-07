Luca Marini pensa in grande: “Mi sento pronto per vincere”

giovedì 16 Luglio 2020.

Luca Marini pensa in grande: “Mi sento pronto per vincere”

Il fratello di Rossi e la ripresa del mondiale: “Durante il lockdown ho preparato con il team tutte le corse dell’anno. Vale fa bene a continuare, spero di vederlo lottare per il podio”



