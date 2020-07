Contrasto alle povertÃ , Regione e Caritas calabresi definiscono nuove relazioni

Contrasto alle povertà , Regione e Caritas calabresi definiscono nuove relazioni

Pensieri e parole dell’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo

Catanzaro,

venerdì 17 Luglio 2020.

“La rete Caritas è un presidio fondamentale nel contrasto alle

povertà , ancor più per l’adozione di modelli che vanno oltre

l’assistenzialismo per privilegiare invece lo sviluppo integrale della

persona, nel solco di un metodo che può rivelarsi utile anche sotto il

profilo istituzionale”.

Pensieri e parole dell’assessore regionale al Welfare, Gianluca

Gallo, che ha voluto suggellare così la fase di dialogo avviata con la

delegazione regionale Caritas, nel corso di un incontro svoltosi in

Cittadella, presenti don Bruno Di Domenico responsabile del settore

promozione umana e politiche sociali della delegazione regionale

Caritas, e Raffaele Vidiri, componente dell’equipe regionale Caritas.

Al centro del confronto, l’analisi dello stato di bisogno

caratterizzante larghi strati della società calabrese, aggravato

oltremisura dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Una realtÃ

segnata da fragilità e precarietà , nella quale si dipana silente ma

prezioso il paziente lavoro delle 12 Caritas diocesane calabresi,

storicamente utile e negli ultimi mesi ancor più essenziale per

fronteggiare l’avanzata delle povertà .

“Il metodo Caritas, basato su ascolto ed accompagnamento – ha

riconosciuto l’assessore Gallo – contiene indicazioni valide anche per

l’opera delle istituzioni e delle loro articolazioni. È per questo

opportuno stringere relazioni nuove e sempre più intense con il mondo

Caritas, sia per sostenerne l’operato sia per mutuarne le buone

pratiche”.

Da qui la disponibilità della Regione a favorire la partecipazione

della delegazione regionale Caritas al Tavolo delle povertà , di prossima

attivazione “come pure ad ogni altra iniziativa che riguardi la tutela

della persona – ha precisato Gallo-, ad esempio nel campo delle

politiche sociali, del servizio civile e della cooperazione sociale”.

L’assessore Gallo ha poi suggerito l’avvio di percorso di concertazione e consultazione permanente.

Al riguardo, apprezzamento e condivisione sono stati manifestati da

don Di Domenico e Vidiri, con l’impegno a programmare nuovi specifici

incontri a tema già nelle settimane a venire.

