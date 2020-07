Coronavirus, in Italia 11 decessi e 233 nuovi casi: solo il 23,6% in Lombardia

La Redazione24

,

venerdì 17 Luglio 2020.

Coronavirus, in Italia 11 decessi e 233 nuovi casi: solo il 23,6% in Lombardia

Per il secondo giorno consecutivo sono più di 200 i nuovi contagiati: stabile il numero dei test. Sale a quota 35.028 il numero delle vittime



