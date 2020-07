Crotone: ripristinati i Parcheggi con strisce blu

Il Comandante della Polizia Locale Antonio Cogliando, invita i cittadini di munirsi di ticket per parcheggiare

Comunicato della Polizia Municipale

Crotone,

venerdì 17 Luglio 2020.

Si

invita la cittadinanza di munirsi di ticket per parcheggiare all’

interno delle strisce blu, poichè vi sono maggior controlli da parte

della Polizia Locale ed inoltre i parchimetri sono stati

ripristinati perché diversi non erano funzionanti.

Gli

abbonati per il rinnovo devono rivolgersi al Comando di Polizia

Locale.

Si comunica, inoltre, che nella giornata di ieri è stato

deferito all’Autorità Giudiziaria F.L. per rifiuto

generalità ,oltraggio e minacce ad agenti che stavano

operando in una via del centro della città .

