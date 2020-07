Grande partecipazione dei finanzieri alla donazione di sangue dell’Avis al Comando provinciale di Crotone

L’evento, fortemente incentivato dal Comando Regionale Calabria, che ha stipulato con l’Associazione Volontari Sangue Regionale Calabria un protocollo d’intesa

La Redazione

Crotone,

venerdì 17 Luglio 2020.

Nella mattinata di oggi, presso la Caserma “F. Pirillo”, sede del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, sono state ospitate due autoemoteche dell’AVIS della città pitagorica per una mattinata dedicata alla donazione del sangue da parte delle Fiamme Gialle in servizio, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute pubblica.

L’evento, fortemente incentivato dal Comando Regionale

Calabria, che ha stipulato con l’Associazione Volontari Sangue Regionale

Calabria un protocollo d’intesa, finalizzato a promuovere e facilitare la

donazione del sangue da parte degli appartenenti al Corpo, ha riscosso un notevole

successo, consentendo di raccogliere un piĂą che soddisfacente numero di sacche

di sangue.

Con la propria attenta partecipazione, la Guardia di

Finanza, anche grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione promosse in

tutti i Reparti calabresi, intende dare un concreto e fattivo contributo a

sostegno dei meno fortunati, contribuendo concretamente alla salvaguardia della

vita umana.

Le Fiamme Gialle crotonesi, quotidianamente

impegnate per assicurare la legalitĂ e la sicurezza economica e

finanziaria del Paese, hanno quindi deciso di continuare a compiere un piccolo

gesto di generositĂ che testimonia il senso di vicinanza ai bisogni del

cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA