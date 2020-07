Handanovic-Strefezza: non c’è rigore. E Lyanco rischia grosso…

Handanovic-Strefezza: non c'è rigore. E Lyanco rischia grosso… A Ferrara convince la decisione di Giua, non semplice: il pallone non è più nella disponibilità del giocatore della Spal. Masiello, giusto il giallo

La Redazione24

,

venerdì 17 Luglio 2020.

