Il Milan festeggia Ibra per le 100 partite in rossonero: “Spero di giocarne ancora tante”

Il Milan festeggia Ibra per le 100 partite in rossonero: “Spero di giocarne ancora tante” Contro il Parma Ibrahimovic ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in rossonero. Ha ricevuto dal club, con Maldini in testa, una medaglia celebrativa. Poi lo svedese, davanti ai compagni, tira fuori l’immancabile battuta continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 17 Luglio 2020.

Il Milan festeggia Ibra per le 100 partite in rossonero: “Spero di giocarne ancora tante”

Contro il Parma Ibrahimovic ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in rossonero. Ha ricevuto dal club, con Maldini in testa, una medaglia celebrativa. Poi lo svedese, davanti ai compagni, tira fuori l’immancabile battuta



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA