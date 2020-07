Verstappen: “Posso battere anche Hamilton. Per il Mugello? Chiedo a Valentino…”

La Redazione24

,

venerdì 17 Luglio 2020.

Verstappen: “Posso battere anche Hamilton. Per il Mugello? Chiedo a Valentino…”

Il talento olandese della Red Bull: “Mettere pressione a Lewis? Sì, ma per ora ha mezzo secondo di vantaggio. La Ferrari lenta non fa bene alla Formula 1”



