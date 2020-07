Cruz e quella testata di Ibra a Miha: “Due tipini tosti…”

Cruz e quella testata di Ibra a Miha: “Due tipini tosti…” El Jardinero in quel Juve-Inter del 2005 segnò il gol decisivo per la vittoria nerazzurra: “Pure io litigai con Sinisa quando ero alla Lazio. Ma poi diventammo amici, come ha fatto con Zlatan” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

El Jardinero in quel Juve-Inter del 2005 segnò il gol decisivo per la vittoria nerazzurra: "Pure io litigai con Sinisa quando ero alla Lazio. Ma poi diventammo amici, come ha fatto con Zlatan"



