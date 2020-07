Marquez: “Va come nel 2019”. Rossi: “Sarà difficile entrare in Q2”

Marquez: “Va come nel 2019”. Rossi: “Sarà difficile entrare in Q2” Marc dopo il venerdì di Jerez: “Sensazioni simili al 2019, ma Honda difficile davanti”. Vale: “Fatico in accelerazione e manca grip: è dura”. Dovi: “Clavicola ok, Ducati da adattare alla nuova gomma posteriore” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 18 Luglio 2020.

