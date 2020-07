Serie BKT 35esima giornata un pareggio (1-1) contro la Salernitana che non altera il percorso degli Squali

Distanza aumentata a sei punti dalla terza Spezia quando mancano tre partite al termine della stagione

Giuseppe Livadoti

,

sabato 18 Luglio 2020.

Crotone 1

Salernitana 1

Marcatori:

Maistro 46°, Messias 54°

Crotone

(3-5-2): Cordaz, Curado, Marrone, Golemic, Mustacchio (Mazzotta), Benali

(Crociata), Barberis, Zanellato (Jankovic), Molina, Messias, Simy. All. Stroppa

Salernitana

(3-4-3): Micai, Aya, Migliorini, Kiyne (Billong), Cicerelli (Karo), Akpa-Akpro,

Di Tacchio, Curcio, Lombardi (Gondo), Djuric, Maistro. All. Ventura

Arbitro:

Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti:

Lombardo – Zingarelli

Quarto

giudice a bordo campo: Fabio Natilla di Molfetta

Ammoniti:

Di Tacchio, Aya, Gondo

Espulsi:

Curcio per doppia ammonizione

Angoli:

3 a 2 per il Crotone

Recupero:

1 e 5 minuti

Arrabiato

ma non troppo mister Stroppa nel post gara:

“Gara

difficilissima, nella prima parte non siamo riusciti a calarci nella parte. Molte

interruzioni di gioco che hanno favorite gli avversari. Un punto che ci premia

lo stesso in considerazione di ciò che è avvenuto sugli altri campi. Occasioni

da gol mancate confermano l’ottimo lavoro fatto nel corso dell’incontro. Ora

tutto dipende da noi, guardiamo alla prossima giornata che potrebbe darci la

matematica promozione, ma contro una squadra che ci metterà in difficoltÃ

nonostante sia già retrocessa”.

Gli

esami non finiscono mai e per superarli occorre prepararsi sempre bene. Se poi

si tratta di prove difficili l’impegno deve essere maggiore e nulla dovrÃ

essere lasciato al caso. È quello che sta facendo Il Crotone di mister Stroppa

ogni qualvolta è chiamato a superare una difficile prova. In occasione

dell’ultima sfida contro la Salernitana del presidente Lotito, allenata da

Ventura ex tecnico della Nazionale, gli Squali non si sono smentiti ed hanno

archiviato a loro favore un altro difficile esame ma senza la lode, un pareggio

che non cambia il percorso degli Squali. Undicesimo risultato utile consecutivo

(sette vittorie, quattro pareggi) che consentono di vedere più da vicino la

meta della serie A quando mancano tre incontri (due in trasferta, uno in casa)

al termine della stagione. La Salernitana ha invertito la striscia delle ultime

cinque sconfitte esterne (ultimo punto conquistato fuori casa alla 22esima

giornata in quel di Benevento) e per guadagnarsi un posto nei play-off deve

continuare a lottare. Mister Ventura, alquanto nervoso a bordo campo, ha dovuto

accettare con serenità il risultato di parità , non poteva essere diversamente,

contro un Crotone che è stato superiore per gran parte dell’incontro. Squadre in

campo con poche novità rispetto allo schieramento della precedente giornata.

L’assenza del difensore Cuomo, per squalifica, compensata dal rientro di

Marrone schierato al centro della difesa con al fianco Golemic a destra, Curado

a sinistra. Fuori anche l’esterno destro Gerbo ed al suo posto Mustacchio.

Mister

Ventura, fin dalla vigilia aveva dichiarato che occorreva una prova maiuscola

della sua squadra per contrastare le giocate del Crotone, ha confermato

nove/undicesimi che hanno strapazzato il Cittadella la precedente partita

lasciando fuori il difensore sinistro Heurtaux e l’attaccante Gondo, dentro

rispettivamente kiyne e l’ex Djuric, quest’ultimo schierato al centro della

prima linea con al fianco Lombardi a destra, Maistro a sinistra.

Al

Crotone il compito di avviare il gioco ed è il classico avvio di studio per

capire le intenzioni degli avversari. Simy controllato speciale e marcatura ad

uomo da parte di Aya. Nessuna delle due squadre si scopre più del dovutomper

tentare l’affondo. Salernitana con Maistro, Djuric, Lombardi in fase offensiva

spesso si sono travati oltre la linea mediana del Crotone per i troppi passaggi

sbagliati da Mustacchio, Benali, Zanellato. Occasione da gol per il Crotone al

minuto diciotto quando Mustacchio dalla destra crossa il pallone per Simy che

lo potrebbe insaccae se Micai non avesse compiuto una miracolosa respinta. Al

minuto trenta Molina manda in area un buon pallone per la testa di Zanellato ma

lo manda oltre la traversa. Trentottesimo minuto prima sostituzione per la

Salernitana: fuori Lombardi per strappo muscolare, dentro Gondo. Niente altro

da segnalare d’importante nella prima parte. Fatale al Crotone il primo minuto

della ripresa quando l’arbitro fa continuare il gioco, senza fischiare una

punizione su Golemic, che si conclude con il Vantaggio di Maistro. Otto minuti

dopo Messias in seguito ad una punizione dal limite rimette le cose a posto

realizzando il sesto gol stagionale. Dal sessantaquattresimo minuto Salernitana

in dieci per l’espulsione di Curcio dopo ezsersi beccata la seconda

ammonizione. Inizia la sequenza delle occasioni sciupate dal Crotone con Benali

più degli altri. L’ingresso di Jankovic ha elevato la qualità delle azioni

offensive ma è mancato il cecchino dell’area di rigore.

Ma

come dice Stroppa, tutto è bene quello che finisce bene ed al Crotone il

pareggio casalingo contro la Salernitana anziché peggiorare la distanza dalle

immediate inseguitrice l’ha aumentata grazie alle sconfitte interne del

Cittadella, Pordenone, Spezia. Matematica promozione rimandata alla prossima

trasferta sterna in quell di Livorno.

