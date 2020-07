Ungheria, pole di Hamilton, Ã¨ la n. 90! Ferrari in terza fila con Vettel e Leclerc

Ungheria, pole di Hamilton, è la n. 90! Ferrari in terza fila con Vettel e Leclerc

sabato 18 Luglio 2020.

Ungheria, pole di Hamilton, è la n. 90! Ferrari in terza fila con Vettel e Leclerc

Niente da fare per tutti contro le Mercedes che piazzano Lewis e Bottas in prima fila. In seconda ci sono le Racing Point di Stroll e Perez, poi le rosse. Verstappen solo settimo



