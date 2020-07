Inter a caccia di gol. E spunta Aubameyang

Inter a caccia di gol. E spunta Aubameyang Marotta in agguato sull’attaccante dell’Arsenal, in scadenza nel 2021 ma che difficilmente resterà ai Gunners, in attesa di definire il futuro di Sanchez continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 19 Luglio 2020.

Inter a caccia di gol. E spunta Aubameyang

Marotta in agguato sull’attaccante dell’Arsenal, in scadenza nel 2021 ma che difficilmente resterà ai Gunners, in attesa di definire il futuro di Sanchez



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA