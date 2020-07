Milan, 5 marcatori diversi. Tomiyasu capolavoro! La partita in un minuto

domenica 19 Luglio 2020.

Contro il Bologna arriva il primo gol in Serie A di Saelemaekers e il numero 11 in campionato di Rebic, oltre alle reti di Calhanoglu, Bennacer e Calabria. Bellissimo il gol dei rossoblù segnato dal giapponese.



