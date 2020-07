Rimontona della Samp a Parma: sotto 2-0 vince 3-2 ed Ã¨ praticamente salva

Rimontona della Samp a Parma: sotto 2-0 vince 3-2 ed è praticamente salva

Rimontona della Samp a Parma: sotto 2-0 vince 3-2 ed è praticamente salva Quinta vittoria in sei partite con Ranieri, che rimonta nel secondo tempo con Chabot, Quagliarella e Bonazzoli in vista del derby di mercoledì. Per i ducali sesta sconfitta nelle ultime sette gare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 19 Luglio 2020.

Quinta vittoria in sei partite con Ranieri, che rimonta nel secondo tempo con Chabot, Quagliarella e Bonazzoli in vista del derby di mercoledì. Per i ducali sesta sconfitta nelle ultime sette gare



