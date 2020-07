Tre gol a partita, piÃ¹ di un’intera squadra a segno e… Milan, post lockdown sei da scudetto

Tre gol a partita, più di un’intera squadra a segno e… Milan, post lockdown sei da scudetto

La Redazione24

,

domenica 19 Luglio 2020.

Con la vittoria sul Bologna i rossoneri guidano con 20 punti la classifica del “nuovo” campionato assieme all’Atalanta (non contando il recupero) anche per reti fatte. E vanno in gol tutti: Saelemaekers e Bennacer hanno firmato oggi la loro prima rete rossonera



