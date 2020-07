Conte furioso: “Calendario folle, sembra fatto per mettere in difficoltà l’Inter”

lunedì 20 Luglio 2020.

Conte furioso: “Calendario folle, sembra fatto per mettere in difficoltà l’Inter”

Il tecnico nerazzurro attacca: “Giochiamo contro avversari sempre più riposati di noi. Il fallo su Lautaro? C’era, il gol dell’1-1 non andava convalidato”



