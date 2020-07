Dalla pareggite di fine anno al suicidio col Bologna: Inter, quanti rimpianti!

Dalla pareggite di fine anno al suicidio col Bologna: Inter, quanti rimpianti! I nerazzurri a 5 punti dalla Juve sono per ora lontani dal sogno scudetto. In stagione, dopo un inizio positivo, hanno lasciato tantissimi punti per strada e quasi sempre partendo da situazioni di vantaggio

La Redazione24

,

lunedì 20 Luglio 2020.

I nerazzurri a 5 punti dalla Juve sono per ora lontani dal sogno scudetto. In stagione, dopo un inizio positivo, hanno lasciato tantissimi punti per strada e quasi sempre partendo da situazioni di vantaggio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

