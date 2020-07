Il mondo di Rebic: “Chi mi attacca mi carica, come Szczesny. Voglio restare, ma serve anche Ibra”

Il mondo di Rebic: “Chi mi attacca mi carica, come Szczesny. Voglio restare, ma serve anche Ibra” Il croato a tutto campo: “Ci sono due Ante, nel privato riservato e in campo che rompe le scatole a tutti. Higuain? Non mi piacciono quelli grandi e grossi che a ogni contrasto restano a terra tre minuti…” […]

La Redazione24

,

lunedì 20 Luglio 2020.

Il mondo di Rebic: “Chi mi attacca mi carica, come Szczesny. Voglio restare, ma serve anche Ibra”

Il croato a tutto campo: “Ci sono due Ante, nel privato riservato e in campo che rompe le scatole a tutti. Higuain? Non mi piacciono quelli grandi e grossi che a ogni contrasto restano a terra tre minuti…”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA