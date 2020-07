Juve, ecco i tre motivi per cui battere la Lazio serve anche per la Champions

La Redazione24

lunedì 20 Luglio 2020.

Un’ipoteca sul tricolore a 4 giornate dalla fine permetterebbe a Sarri di lavorare nelle due settimane e mezzo che mancano al ritorno in Europa



