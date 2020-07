Nasce a Casabona il nuovo circolo cacciatori della Libera Caccia

La libera caccia cresce nel Crotonese con il nuovo circolo cacciatori denominato Passione Caccia, voluto fortemente dall´appassionato cacciatore Francesco Mele ed i suoi fedeli amici cacciatori, in una bella serata di luglio ed a seguito di una magnifica riunione alla presenza di oltre 30 cacciatori locali ed appassionati della caccia al cinghiale e non solo […]

La Redazione

Casabona,

lunedì 20 Luglio 2020.

La libera caccia

cresce nel Crotonese con il nuovo circolo cacciatori denominato Passione

Caccia, voluto fortemente dall´appassionato cacciatore Francesco Mele ed i suoi

fedeli amici cacciatori, in una bella serata di luglio ed a seguito di una

magnifica riunione alla presenza di oltre 30 cacciatori locali ed appassionati

della caccia al cinghiale e non solo si sono riuniti per eleggere e formare il

consiglio direttivo del circolo.

All´unanimita´ed

alla presenza dell´Arch. Vincenzo Renda di Ciro´Marina nonche´ Presidente

Provinciale Libera Caccia KR il quale ha dato parere favorevole, hanno eletto Presidente della sezione Comunale

di Casabona (KR), ricadente nell´ATC KR1, il Sig. Francesco SCAVELLO ed il suo

consiglio direttivo formato da Fiore Parrotta, Salvatore Melfi, Leonardo Russo,

Antonio Pellizzi, Natale Turano, Francesco Mele capofila per l formazione del

circolo, Ettore Squillace, Michele Barletta

e Francesco Cappa.

Alla riunione

era anche presente il capocaccia della squadra al cinghiale di Casabona il sig. Francesco Carvello

ed il vice Tonino Vaccaro e tanti altri amici cacciatori.

Il gruppo e´

pronto a lavorare su progetti per la tutela ambientale, expo canina, formazione

ai neofiti e soprattutto per il rispetto delle regole e normativa vigente in

materia di caccia. Si augura buon lavoro ed un in bocca al lupo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA