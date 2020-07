Philadelphia, estate 2011: nascevano insieme la Juve cannibale e il bomber Immobile

La Redazione24

,

lunedì 20 Luglio 2020.

Philadelphia, estate 2011: nascevano insieme la Juve cannibale e il bomber Immobile

Nove anni fa Ciro, ex centravanti della Primavera, veniva da due prestiti in C andò in tournée con la squadra di Conte: quell’anno i bianconeri vinsero lo scudetto e lui fu capocannoniere in B con il Pescara



