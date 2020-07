Seconda relazione pubblica sullo stato della popolazione carceraria nell’area di competenza territoriale di crotone

La proposta del garante : istituire commissione consiliare permanente “Falcone e Borsellino” sul mondo carcere

lunedì 20 Luglio 2020.

Le carceri italiane erano

state definite già nel 1904, da Filippo Turati “Cimitero dei vivi” , in un discorso

memorabile alla Camera dei Deputati; a distanza di oltre cento anni, oggi

abbiamo TUTTI il compito di raccogliere

la sfida lanciata da chi ci ha preceduto, evitando di provare “lo stesso senso di orrore con cui noi

guardiamo, quando andiamo “a Castel

Sant’Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e nelle altre segrete del Medioevo.”

E’ fondamentale che oggi la società , composta da liberi e

detenuti sia concepita come UN UNICUM , un unico corpo sociale : infatti, ha

avuto modo di ricordare giĂ il Garante

nazionale nella sua Relazione 2020 al Parlamento che “una

societĂ che considera le ferite del suo stesso corpo qualcosa di estraneo

da sé, non può essere in grado di far

funzionare ed agire positivamente le

parti che ritiene essere sane”.

Trovo particolarmente significativo il luogo da cui oggi dò

lettura dell’estratto della Relazione pubblica alla Città 2020 sullo Stato

della detenzione carceraria a Crotone, proprio

la Provincia di Crotone rappresenta, infatti,

quella istituzione che supera i confini della nostra cittĂ esattamente come il

carcere che ospita non solo detenuti crotonesi

, ma anche di persone provenienti da altre realtĂ del comprensorio e cittadini stranieri , parte della

comunitĂ internazionale.

Attualmente

nel carcere a Crotone sono recluse 133 persone: di cui la maggioranza italiani.

L’enumerazione delle cifre non deve farci mai dimenticare

che i

detenuti sono persone con percorsi di

vita, tensioni, speranze, errori e non dati meramente statistici.

Il carcere va

dunque considerato come un universo di

situazioni : condannati in attesa

di sentenze che definiscano il giudizio,

persone soggette a misure cautelari e dunque in attesa di un processo che accerti l’innocenza o la colpevolezza

nell’ambito penale e poi i condannati definitivi , ovviamente soggetti all’esecuzione

penale.

Quando si parla di restrizione alla libertĂ personale

e competenze dei Garanti, in generale, bisogna anche ricordarsi delle persone sottoposte ai Trattamenti Sanitari Obbligatori, ed a tutti

i luoghi di restrizione alla liberĂ personale, come pure ai Centri

di accoglienza e identificazione.

Come è evidente, l’arrivo della pandemia da COVID-19,

quest’anno, ha inciso considerevolmente

sulle dinamiche, gli equilibri e i

percorsi intrapresi ed in corso all’interno delle carceri e dei luoghi di privazione della libertĂ

personale.

Oggi possiamo dire che si sta diffondendo pian piano anche nell’opinione pubblica, quella

consapevolezza, quella sorta di coscienza sociale ad interessarsi alle

problematiche dei detenuti, non piĂą

estranei ma cittadini. Vedo che molti scrivono , partecipano alle

vicissitudini i o problematiche. E poi

sta nascendo la consapevolezza che si piĂą scontare un pena senza rimanere

necessariamente improduttivi, in abbandono,

ma compiendo attivitĂ utili alla collettivitĂ . Come avviene giĂ per chi

si laurea o completa i propri studi da recluso.

Ripercorrendo le tappe più significative è possibile

affermare che anche in questo anno non sono mancati momenti importanti: a volta di agitazione emotiva, di confronto, di appelli

da parte degli stessi detenuti, dei familiari e del Garante stesso, conclusi sempre con interlocuzioni importanti e costruttive .

Ad esempio penso

allo sciopero della fame , addirittura un tentativo di suicidio, per

fortuna sventato dagli agenti o ancora, alle richieste di strumenti anti Covid-19 per

tutelare l’incolumità della popolazione carceraria.

Nel primi mesi

del 2020 si è fatta

sentire a gran voce la richiesta da

parte della popolazione carceraria crotonese di dotazioni, di strumenti di protezione per il coronavirus.

Dotazioni che finalmente sono arrivate, ma esclusivamente per sensibilitĂ di privati

cittadini, che hanno accolto l’appello

dei detenuti e del Garante comunale. La consegna delle oltre 300 mascherine, cucite a mano, è stata un’esperienza molto toccante e

significativa. Un atto di civiltĂ sociale e umana che ha mostrato tutta la generositĂ dei crotonesi. Esprimo

in questa occasione un plauso ai detenuti

per l’atteggiamento collaborativo assunto durante la pandemia, senza

porre in essere atti violenti o lesivi, come è avvenuto, purtroppo in altre

case circondariali italiane.

Nel mese di marzo ho espresso e torno a farlo un sincero cordoglio e

vicinanza al Corpo della Polizia Penitenziaria, appresa la triste

notizia della scomparsa dell’agente, vittima del Coronavirus, il capo coordinatore Gian Claudio Nova di 51

anni, in servizio presso la Casa Circondariale di Locri.

L’età non veneranda della vittima ci ha fatto comprendere l’importanza di tenere a tutte le

etĂ , comportamenti quanto mai responsabili e soprattutto che non mettano in

pericolo noi stessi e i nostri cari. Anche per tali motivi ho dovuto

ridurre la presenza fisica preso la Casa circondariale , ma sono state potenziate

in sinergia con la Direzione e la

Polizia penitenziaria le modalitĂ di

comunicazione digitali, ogni volta che i detenuti lo hanno richiesto.

Agli

inizi di aprile , i detenuti

del carcere di Crotone hanno intrapreso

uno sciopero della fame per alcuni giorni, per sollecitare interventi contro il

sovraffollamento carcerario e i rischi di contagio da coronavirus; gli

stessi hanno scritto una lettera

aperta al Presidente della Repubblica ,

al Ministro della Giustizia, ed alle Istituzioni locali di pubblica sicurezza “lamentando

il mancato rispetto delle capienze

massime previste all’interno dei luoghi

di reclusione, la necessità degli interventi urgenti da affrontare affinchè sussistano le necessarie misure di contenimento e

prevenzione della pandemia.

I

detenuti hanno chiesto al Governo

l’adozione di misure legislative che consentano l’osservanza della misure di

sicurezza imposte dall’OMS e dal

Ministero della Salute anche all’interno delle Case circondariali. E’ stata importante in quei mesi, e lo è

tutt’ora, la collaborazione sinergica

avviata con il Comando di Polizia penitenziaria

di Crotone e con la Direzione.

Sempre in tema COVID-19,

c’è stato poi un intervento come Ufficio del Garante dei

detenuti anche per un detenuto di

origine crotonese, positivo

al virus, in Friuli Venezia Giulia ; ad

aprile si è ottenuto

riscontro in merito alle condizioni di

salute del detenuto, all’evoluzione della sua situazione clinica come della terapia a cui il medesimo

è stato sottoposto.

A

maggio si è avuto purtroppo un tentativo di suicidio, fortunatamente scampato,

grazie agli Agenti di Polizia penitenziaria. In quell’occasione come Garante

comunale per i diritti dei detenuti, informato sull’accaduto,

ho effettuato immediatamente una visita presso la locale Casa circondariale, mi sono

recato sempre nell’immediato, presso il presidio ospedaliero cittadino, dove

si è tenuto un colloquio con

il soggetto ricoverato, per

sincerarmi sulle condizioni di salute

del medesimo.

Sul tema delle fragilitĂ emotive, o ancora sul problema delle infermitĂ o patologie psichiche piĂą

volte sono intervenute le autoritĂ di garanzia nella detenzione, sottolineando

la scarsa rilevanza attribuita ancora oggi alla

infermità psichica rispetto a quella fisica, solo per quest’ultima è infatti prevista la sospensione facoltativa

dell’esecuzione penale. Occorre invece

un nuovo allineamento tra le previsioni

normative ex artt. 147 e 148

c.p. per dare pari rilevanza tanto ai disturbi psicologici gravi che alle

infermitĂ solo fisiche.

Tema di grande rilievo è stato ed è, come

noto, quello del sospirato avvio dei cd. lavori di

pubblica utilitĂ , ex art 21 Ordinamento Penitenziario, piĂą volte reclamati da detenuti e dai familiari, per

i quali si è reso necessario un appello alle istituzioni regionali e locali per la

realizzazione del servizio, oramai non piĂą procrastinabile nella

realtĂ geografica crotonese.

Tale

attivitĂ , prevista dalla normativa

vigente consentirebbe non solo un importante impiego di risorse umane per le

attivitĂ socialmente utili (pulizia di aree e spazi pubblici, giardini e verde

pubblico, interventi sul manto stradale, riordino degli archivi

presso enti od uffici pubblici, anche pulizia , e decoro urbano , di cui si è

molto parlato e scritto in questi giorni) attivitĂ ritenute fondamentali per detenuti

ed ex detenuti, al fine di acquisire abilitĂ lavorative, indispensabili per un

concreto reinserimento socio lavorativo.

I detenuti a Crotone svolgono attualmente attivitĂ di lavoro

prevalentemente di tipo domestico , legato alla gestione di pulizia,

servizio mensa, e faccende intramurarie, occorre quindi potenziare l’attività lavorativa esterna con

acquisizione di professionalitĂ e competenze spendibili nel lavoro per il

reinserimento futuro.

Ricordo nuovamente che

l’Ufficio del Garante comunale dei detenuti , di concerto con la

Casa Circondariale, ha giĂ avviato un tavolo istituzionale

ancora aperto al reinserimento

socio-lavorativo : purtroppo ancora oggi nessuna

iniziativa o proposta da parte della Casa Circondariale ha ottenuto riscontro concreto dalle IMPRESE

e realtĂ AZIENDALI LOCALI,

per cui nessun detenuto a Crotone ha potuto svolgere lavori all’esterno.

Sia nell’ambito della utilità sociale che di quello retribuito. In questa mancata risposta sicuramente vi è

l’emergenza sanitaria in corso che ha stravolto i ritmi e le dinamiche anche della realtà produttive.

Occorre, tuttavia, un

riscontro concreto da parte delle realtĂ imprenditoriali locali per

l’uso dei laboratori e degli spazi esterni ( le serre) messi a disposizione per attivitĂ

di laboratorio artigianale o attivitĂ agricole.

Interessanti proposte sono

venute, in questi giorni, nell’ambio

dell’attività di legatorìa e serigrafia e ne auspico

una concreta attuazione in tempi

ragionevoli.

Per tutelare l’essere umano nelle particolari situazioni di reclusione è

NECESSARIO, oggi piĂą che mai

l’avvio di un piano istituzionale e condiviso che permetta alla società di creare un effettivo collegamento tra le

parti.

Occorre dunque un pieno reinserimento nella societĂ , un

recupero della legalitĂ perduta, altrimenti si corre il rischio di creare e

proiettare all’esterno un’indifferenza assoluta verso le vite dei detenuti e le problematiche insolute.

Pertanto, chi come

me esercita un ruolo di garanzia istituzionale, deve trovare il

modo per far ripartire quella

indispensabile sinergia per fare rete

sul territorio: E’ COMPITO DI TUTTE LE ISTITUZIONI COINVOLTE NELLA GESTIONE

TERRITORIALE DELLA SOCIETA’ NEL SUO COMPLESSO,

fare la propria parte.

Ho auspicato per

esempio in questi mesi anche un

interessamento da parte degli enti locali, nella fattispecie dell’Ente

comunale, durante il periodo di gestione commissariale, ad intervenire nel settore della detenzione

carceraria, anche con un semplice interessamento verso le problematiche,

oppure prendendo in considerazione la

più volte reiterata richiesta di istituire una SEMPLICE FERMATA PER AUTOBUS CHE COLLEGHI CARCERE E CITTA’ DI CROTONE, Più VOLTE DISATTESA.

Non posso concordare sull’atteggiamento istituzionale assunto

di SILENZIO ASSORDANTE E di INDIFFERENZA

ASSOLUTA

verso la popolazione detenuta.

Con queste premesse, stante

l’ASSOLUTA E IMPROCRASTINABILE NECESSITA’ DI DARE UN INPUT DI RIPARTENZA POST COVID , annuncio

oggi ufficialmente la proposta di istituire una Commissione consiliare permanente sul mondo carcere a Crotone,

nell’ambito di competenza territoriale del Comune. E’ UNA PROPOSTA PER LA PROSSIMA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE VERRA’

ELETTA. DovrĂ costituire una struttura stabile aperta sulle problematiche del

mondo carcere; dovrĂ occuparsi anche delle criticitĂ o di tutti gli

eventuali ritardi nelle dinamiche penitenziarie

tra uffici e popolazione carceraria,

come dei servizi. DovrĂ creare un sistema di reinserimento nella societĂ e nel lavoro, ricevere progettualitĂ anche da parte di aziende, cooperative, enti pubblici o privati locali , rivolti ai detenuti e ad ex detenuti, ormai liberi e pronti a

ripartire. Insomma penso ad un

monitoraggio costante e ad un recupero e

ad un ripristino della legalitĂ perduta.

Auspico

sarĂ un organismo che si riunisca periodicamente e che coinvolga come componenti oltre al Garante

comunale, la Direzione della casa circondariale, l’UEPE , la Magistratura di

sorveglianza, il Sindaco che verrĂ eletto,

il Tribunale, le Forze dell’Ordine,

l’Azienda sanitaria e la Prefettura, come longa manus e collegamento tra l’ambito centrale ed il territorio locale.

La COMMISSIONE PERMANENTE quando vedrĂ concreta

attuazione sarĂ dedicata ai martiri dello Stato i giudici

Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino, a cui è dedicata

questa Sala.

Dunque

presento oggi la proposta

ufficiale di istituire la Commissione

permanente consiliare “Falcone e

Borsellino” sul mondo carcere.

Questa commissione

rappresenterà l’attuazione

dell’obiettivo detto più volte da Falcone e Borsellino nella loro vita al servizio

della Giustizia: “POSSIAMO SEMPRE

FARE QUALCOSA”- massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato,

di ogni poliziotto, di ogni istituzione e di

ogni cittadino.

