Sequestrata cava abusiva a San Mauro Marchesato, tre persone deferite alla Procura

In un’area privata è stata asportata illegalmente un quantità consistente di sabbia

San Mauro Marchesato,

lunedì 20 Luglio 2020.

I Carabinieri forestali hanno scoperto e sequestrato, nei giorni scorsi, un’area di escavazione abusiva nella località San Leonardo del territorio del comune di San Mauro Marchesato. Il materiale sabbioso cavato è stato rinvenuto e sequestrato in un cantiere di un paese vicino. Tre persone sono state deferite alla Procura della Repubblica.

I Carabinieri in servizio di controllo del territorio hanno notato uno sbancamento, verosimilmente da poco avviato, nella località San Leonardo del territorio del comune di San Mauro Marchesato, non lontano da un’area abitata. Gli accertamenti condotti presso l’Ufficio tecnico comunale, per verificarne la regolarità , hanno evidenziato che l’escavazione era stata autorizzata in un altro sito, ben distante dall’area effettiva di intervento.

L’area di scavo, estesa poco meno di 600 m2, è

stata posta sotto sequestro per impedire la prosecuzione illegale dei lavori. Il

materiale cavato, pari a circa 1.100 m3, è stato rinvenuto e posto

sotto sequestro in un cantiere di un’impresa in un comune vicino. I sequestri

sono stati già convalidati dall’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale la

coltivazione delle cave rientra tra le attivitĂ comportanti trasformazione urbanistica

del territorio comunale. Tre persone state deferite conseguentemente alla

Procura della Repubblica per violazione alla normativa urbanistica – edilizia,

a vario titolo, tra cui il direttore dei lavori.

L’azione dei carabinieri forestali è volta a rafforzare

l’attività dell’Amministrazione comunale, titolare della vigilanza nel settore

urbanistica ed edilizia del territorio, con l’obiettivo di rinvigorire il

rispetto della legalitĂ , per prevenire il consumo di suolo e consentire

l’evoluzione sostenibile del territorio.

