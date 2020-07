Un isolitano in prima linea a Viadana durante l’emergenza Covid in Lombardia

Ecco le nostre risorse da valorizzare

La Redazione

Viadana (Mantova),

lunedì 20 Luglio 2020.

Non si è mai profeti nella propria patria e proprio nei momenti

emergenziali del Covid, che il Cav. Uff. Giuseppe Guarino originario di

Isola Capo Rizzuto, Presidente dell’Arces di Viadana e’ stato in prima

fila per aiutare le famiglie in condizione di povertà , con l’ausilio del

Banco alimentare Emilia Romagna e di un’azienda che ha donato numerosi

alimenti, constatato anche l’alto numero di contagiati nel paese e nella

Regione Lombardia. Oltre a fornire aiuto al Comune di Viadana, alla

locale Protezione Civile Ogliopo’ e la Croce Rossa di Viadana, non di

meno importanza sono state la consegna di 4000 mascherine, di cui 2000

donate dal Sindaco di Isola Capo Rizzuto e altre 2000 consegnate

insieme alla Croce Rossa da parte di imprenditori della zona, quando

queste erano irreperibili da tutte le parti. Non è mancato il supporto

anche ai volontari soccorritori Anpas-Croce Verde di Viadana e alle

forze dell’ordine impegnate nellemergenza, con assistenza attraverso

delle pizzerie della zona.Ancora ad oggi non è tutto finito

prevedendo un aumento della povertà già dai primi di settembre a causa

della fine cassa integrazione e dell’economia nazionale, infatti L’ARCES

di Viadana con i suoi volontari non vanno in ferie, ci si prepara a

livello logistico per affrontare anche un ulteriore o eventuale

condizione di blocco dovuto alla pandemia. Ecco le nostre risorse che

vanno valorizzate specialmente dalla nostra Regione, Guarino ne è

l’esempio come molti altri che portano fieri e orgogliosi il nome della

propria terra tanta amata sperando sempre a una ripresa culturale e

nuove apertura di mentalità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA