Adesso Sarri si è meritato una Juve costruita per lui

Adesso Sarri si è meritato una Juve costruita per lui L’opinione del direttore: con un Nainggolan in più e qualche errore in meno, l’Inter avrebbe conteso lo scudetto fino in fondo. Ferrari, riparti da Binotto e Leclerc continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 21 Luglio 2020.

Adesso Sarri si è meritato una Juve costruita per lui

L’opinione del direttore: con un Nainggolan in più e qualche errore in meno, l’Inter avrebbe conteso lo scudetto fino in fondo. Ferrari, riparti da Binotto e Leclerc



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA