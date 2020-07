Elezioni comunali Cirò Marina, inaugurazione della sede del candidato sindaco Andrea Doria

E’ quanto comunica il coordinamento elettorale

Cirò Marina,

martedì 21 Luglio 2020.

Domenica 26 luglio 2020 alle 19:30 si terrà l’inagurazione della sede elettorale sita in Via Roma (di fronte la sanitaria Sculco) e la presentazione del progetto politico del candidato sindaco Andrea Doria.

Si invita la cittadinanza tutta – dichiara Doria – , i segretari dei vari movimenti politici (partiti), sindaci del territorio e tutte le associazioni a partecipare.

L’iniziativa politica sarà ordinata e senza assembramenti, come prevede la normativa inerente al Covid-19. Calorosi saluti il

