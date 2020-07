Il calabrese Iaquinta continua a vincere in Carrera Cup Italia

Successo all’esordio per il calabrese Simone Iaquinta al Mugello. Il campione in carica della Carrera Cup Italia riparte dal gradino piĂą alto del podio in gara 2

Scarperia e San Piero (Firenze),

martedì 21 Luglio 2020.

Il campione in carica fa ruggire il motore della sua 911 e

ricomincia come aveva terminato: vincendo. Simone Iaquinta non si è

accontentato del titolo tricolore 2019: ha sancito, semmai ce ne fosse stato

bisogno, che anche quest’anno sarà lui l’uomo da battere in Carrera Cup Italia.

Sul circuito del Mugello, infatti, il pilota di

Castrovillari ha messo a segno un successo – all’esordio stagionale – in gara

due che gli consente di programmare al meglio la nuova stagione agonistica.

Gara 1

Nove mesi dopo l’ultima gara disputata sul circuito di

Monza, il forte driver calabrese è partito bene trovando un quarto posto

assoluto. “Gli avversari si sono difesi davvero molto bene – ha dichiarato

Iaquinta – e non ho voluto forzare perché una condotta di gara un po’ più

avventata avrebbe potuto costarmi molto. E ci tenevo a iniziare la stagione nel

modo migliore”. Iaquinta, convinto di rifarsi poi in gara due, ha avuto

ragione.

Gara 2

Il driver della Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche

Milano si è giocato tutto al semaforo verde: e l’ha spuntata. Partito terzo in

griglia ha saputo balzare subito al secondo posto per sprintare al comando

poche curve piĂą avanti. Iaquinta ha poi condotto una gara giudiziosa, forte

anche delle modifiche al set-up effettuate dopo gara uno.

“Abbiamo lavorato molto – ha raccontato Iaquinta dopo la

vittoria – per mettere a punto quelle regolazioni che avrebbero potuto

supportarmi meglio in gara 2. E di questo voglio ringraziare fortemente il mio

team perché ha fatto un lavoro eccezionale. Il risultato è stato eccellente:

posso solo dire che sono felicissimo di questa giornata e che proveremo a

lottare in questo modo anche nelle prossime gare”.

