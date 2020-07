Nella provincia di Crotone e nello specifico nel Centro di Crotone recapito Paternostro la situazione è insostenibile

E’ quanto afferma nella nota Ernesto Ierardi, Segretario Provinciale Slp Cisl Crotone

I lavoratori stanno via via perdendo

tutti i diritti, l’orario di lavoro è diventato un incognita, ma nonostante

tutto ,per spirito di attaccamento e di solidarietĂ , si sottopongono a

massacranti turni di lavoro.

Gli addetti al servizio, sono ormai

allo stremo delle forze.

E’ un dato di fatto che vi è l’impossibilitĂ

di lavorare in un clima sereno, un malessere diventato “cronico” e

caratterizzato da carichi di lavoro che non consentono il rispetto dei

parametri di qualitĂ .

Calcoli Statistici e percentuali non hanno proprio nulla a che vedere con la vera

realtĂ del territorio provinciale.

Anzi, a fronte dei chiari incrementi dei

flussi, le risorse applicate si sono ridotte considerato il mancato rinnovo di

un congruo numero di lavoratori CTD, non rimpiazzato fino ad oggi.

Questo ritardo non è più’ tollerabile, nella

piena e più’ insensibile consapevolezza aziendale.

Ricordiamo nuovamente all’Azienda che la

mancata o ritardata consegna della corrispondenza, è da considerarsi un grave

problema sociale, per la cittadinanza di tutto il territorio provinciale oltre

che per tutti i lavoratori, che quotidianamente si imbattono contro una

clientela agguerrita.

Siamo stanchi delle solite rassicurazioni

verbali, ma attendiamo da parte dell’azienda una risposta seria e concreta nell’immediato.

