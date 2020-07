Sarri non si fida: “Ancora 4 punti. Resto alla Juve? C’è il contratto…”

Sarri non si fida: “Ancora 4 punti. Resto alla Juve? C’è il contratto…” Il tecnico bianconero esalta Ronaldo e svela i guai muscolari che hanno colpito Higuain e Dybala: “Problemi alla schiena per entrambi, per fortuna ho recuperato Paulo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 21 Luglio 2020.

Sarri non si fida: “Ancora 4 punti. Resto alla Juve? C’è il contratto…”

Il tecnico bianconero esalta Ronaldo e svela i guai muscolari che hanno colpito Higuain e Dybala: “Problemi alla schiena per entrambi, per fortuna ho recuperato Paulo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA